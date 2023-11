Ultime Notizie Roma del 30-11-2023 ore 19 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 30 novembre 2023)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno compito Medio Oriente in primo piano così qua ancora per un giorno la tregua tra Israele e hamas la conferma arrivata in extremis proprio non pochi minuti prima della scadenza degli accordi che hanno portato gli ultimi 6 giorni di pausa delle ostilità e lo scambio tra ortaggi italiani detenuti palestinesi un’ora dopo circa Gerusalemme 3 persone tra cui una ragazza sono morte altre 6 persone sono rimaste ferite in un attentato a colpi di arma da fuoco secondo la chiesa italiana sono stati due uomini palestinesi di Gerusalemme est che hanno aperto il fuoco a una fermata dell’autobus all’ingresso della città entrambi sono stati uccisi da due soldati presenti sul posto il catalogo un’azione immediata con il dito e Stati Uniti allo scadere dei termini della ...