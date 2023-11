Ultime Notizie Roma del 30-11-2023 ore 15 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 30 novembre 2023)dailynews radiogiornale giovedì 30 novembre Buon pomeriggio dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno ancora per un giorno la tregua tra Israele e hamas la conferma arrivata in extremis proprio pochi minuti prima della scadenza degli accordi che hanno portato gli ultimi 6 giorni di pausa delle ostilità Gaza e lo scambio tra ostaggi italiani detenuti palestinesi un’ora dopo circa Gerusalemme 3 persone tra cui una ragazza sono morte altre 6 persone sono rimaste ferite in un attentato a colpi di arma da fuoco secondo la polizia israeliana sono stati due uomini di Gerusalemme est che hanno aperto il fuoco a una fermata dell’autobus all’ingresso della città entrambi sono stati uccisi da 2 soldati presenti sul posto mica donazione Mediatrice con il dito e Stati Uniti allo scadere i termini della tregua diffuso la comunicazione ufficiale le parti palestinese ...