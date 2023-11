Ultime Notizie Roma del 30-11-2023 ore 13 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 30 novembre 2023)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitalini studio si apre a Vai negli Emirati Arabi Uniti l’attuale l’annuale conferenza ONU sul clima arrivata ormai alla ventottesima edizione 195 paesi partecipanti saranno chiamati a dichiarare quelli fatti avanti hanno fatto rispetto agli obiettivi indicati nel 2015 dall’accordo di Parigi un bilancio che stanno gli studi scientifici pubblicati finora dovrebbe essere negativo per l’Italia sarà presente il presidente del consiglio Giorgia Meloni Giornata difficile per chi deve viaggiare con le Ferrovie dopo l’incidente ferroviario avvenuto nei pressi di turio di Corigliano Rossano in Calabria alle segreterie nazionali delle organizzazioni sindacali hanno proclamato uno sciopero nazionale che sarà in vigore fino alle 17 di oggi per denunciare la fragilità di un sistema infrastrutturale ...