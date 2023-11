Ultime Notizie Roma del 30-11-2023 ore 11 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 30 novembre 2023)dailynews radiogiornale crema Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio una tregua temporanea tra Israele e hamas è stata estesa fino al settimo giorno hanno riferito nelle prime ore della mattina le forze di difesa israeliane conferma arriva anche da la seconda proroga della tregua iniziale di 4 giorni che ha preso il via venerdì scorso Vitara affermato che la tregua Garda Sara prolungata per la giornata di oggi alle stesse condizioni precedenti nel quadro della mediazione condivisa dallo stato del Qatar con la Repubblica Araba d’Egitto gli Stati Uniti d’America in Israele sono morte 3 persone in un attentato a colpi Darma da fuoco avvenuto uno degli accessi a Gerusalemme sei sarebbero i feriti è morto a 100 anni elettriche terrorizzata Chiama Ricky Singer lo riporta il Washington Post in una nota precisando che il politico è morto nella ...