Ultime Notizie Roma del 30-11-2023 ore 07 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 30 novembre 2023)dailynews radiogiornale giovedì 30 novembre Buongiorno da Francesco Vitale in studio da terzo secolo di vita è Ricky in realtà si chiamava in alfeld è andato nel cuore della Germania causa di tanti lutti e sciagure di 900 attraversato Il Secolo breve in cui si era finita salvo poi accorgerti che continuava a lungo diversi e inaspettati Rivoli è morto il Machiavelli del ventesimo secolo segretario di stato per Nixon e Ford può anche politologo stratega di esperto di Geopolitica davvero ispiratore della politica estera degli Stati Uniti durante la guerra fredda riteneva Chi sono i criteri da seguire fossero pragmatismo Ecco opportunismo e voltiamo pagina le terze italiano Ha dichiarato che la tregua come una matta continuerà la luce degli sforzi dei mediatori per portare avanti il progetto lascio degli Ortaggi nel rispetto dei termini dell’accordo la massa è ...