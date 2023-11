Uganda | 70enne partorisce due gemelli

Leggi su italiasera

(Di giovedì 30 novembre 2023) (Adnkronos) – Una donna ugandese di 70 anni ha dato alla luce due, un maschio e una femmina, grazie alla riproduzione assistita. Sia la madre che i bambini sono in buona salute e sono ancora sotto osservazione in una struttura della capitale Kampala. Safina Namukwaya vive abitualmente nella zona rurale di Masaka, a circa 120 chilometri a ovest della capitale. Solo tre anni fa, laera riuscita a dare alla luce una figlia, dopo essere stata descritta a lungo come una “donna maledetta” in quanto nullipara. Con il primo marito, morto nel 1992, non aveva avuto figli. L’attuale compagno della signora Namukwaya, conosciuto nel 1996, non ha partecipato al parto, e con suo grande disappunto e ancora non è andato a trovarla. “Questa storia non è solo un successo medico, ma dimostra la forza e la resilienza dello spirito umano”, ha proclamato ...