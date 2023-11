Blinken promette impegno per aiuti durevoli. Ma Stoltenberg avverte: "Prepariamoci, lotta sarà lunga e dura. Kuleba: "Continuiamo a combattere, ... (sbircialanotizia)

Ucraina - Nato ribadisce sostegno : “Imporsi come nazione è già vittoria”

DIRETTA Ucraina , tutti gli aggiornamenti in tempo reale di quello che si sta verificando nel Paese europeo orientale e non, oramai arrivato al ... (notizie)

(Adnkronos) – In Ucraina , “dobbiamo essere preparati per una lotta lunga e dura” . Lo ribadisce il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg, ... ()

(Adnkronos) – In Ucraina , "dobbiamo essere preparati per una lotta lunga e dura". Lo ribadisce il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg, ... (nuovasocieta)

(Adnkronos) – In Ucraina , "dobbiamo essere preparati per una lotta lunga e dura". Lo ribadisce il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg, al ... (periodicodaily)

"Difficile un successo nel 2024" : quelle voci nella Nato sulla guerra in Ucraina

Un alto ufficiale dell'Alleanza atlantica ha sottolineato la necessità per Kiev di cambiare approccio sul campo, per evitare altri scenari come ... (ilgiornale)