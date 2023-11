TUTTI I FUMETTI GRATIS del FREE COMIC BOOK DAY ITALIA 2023

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di giovedì 30 novembre 2023) L'Aquila - Da venerdì 1 a domenica 10 dicembre torna l’appuntamento annuale che celebra l’arte del fumetto Paninis, Stars, Sergio Bonelli Editore e saldaPress propongono 13 albi esclusivi in distribuzione gratuita nelle oltre 310 fumetterie aderenti all’iniziativa Giunge all’ottavo anno ilDay, l’appuntamento interamente dedicato all’invito alla lettura del fumetto che permetterà di ricevere, nelle fumetterie aderenti in tutta, albi speciali inediti a distribuzione gratuita scelti dalle principali case editrici di fumettone. Quest’anno ilDay, la giornata del fumetto, si festeggerà per dieci ...