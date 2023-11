Tutti gli anni abbiamo una manovra ‘contenuta’ | ma non si tiene conto della pressione fiscale

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 30 novembre 2023) di Stefano De Fazi Come in ogni autunno, durante l’iter di approvazionelegge di bilancio, si è assistito ad un governo che ripeteva come la mancanza di risorse costringesse ad unacontenuta e di “buon senso”. Questa prospettiva viene quasi sempre presa come un assioma incontrovertibile. Le tasse che paghiamo sono già alte; il debito pubblico chenon permette ulteriore deficit. Bisogna accontentarsi di poche briciole; nonostante la situazione attuale dei servizi pubblici e del welfare necessiti di somme ben più ampie. In effetti, l’incidenzatassazione sul Pil in Italia è al 43% e in poche nazioni al mondo è più elevata. Anche come debito pubblico siamo messi male e secondi in Europa solo alla Grecia. Le conclusioni sembrano quindi essere scontate; non si può ambire ad un bilancio pubblico ...