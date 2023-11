Turetta domani dinanzi al pm | aveva un piano già pronto? I detenuti scontenti per i “privilegi” concessi a Filippo

(Di giovedì 30 novembre 2023), in carcere per l’omicidio dell’ex fidanzata Giulia Cecchettin, sarà interrogato– nel carcere di Verona – dal pm di Venezia Andrea Petroni. Dopo le brevi dichiarazioni spontanee rese davanti al gip Benedetta Vitolo,lo studente universitario – difeso dall’avvocato Giovanni Caruso – potrebbe decidere di rispondere e andare ben oltre le poche ammissioni fatte sul delitto dell’11 novembre scorso.deve ricostruire la serata con Giulia Il 21enne potrebbe, per la prima volta, ricostruire la serata trascorsa insieme a Giulia, quindi il rientro dal centro commerciale di Marghera fino al parcheggio a 150 metri dalla villetta della famiglia Cecchettin a Vigonovo (Venezia) dove la ragazza viene accoltellata e un testimone chiama il 112 per denunciare le urla di una ...

Filippo Turetta, i "privilegi" in carcere e la rabbia degli altri ...

Filippo Turetta, il papà: «Non ha ucciso a mano armata, è un ragazzo che è bambino: gli è saltato l'embolo»

Filippo Turetta Per il papà «è un ragazzo che comunque è un bambino, io non lo so, sono fragili. Anche io avevo le mie crisi ma questi ragazzi mi sembra che appena gli togli qualcosa crollano oppure ...