Tumori | Zinzani UniBo | “Zanubrutinib rivoluzione per linfoma della zona marginale”

Leggi su forzearmatenews

(Di giovedì 30 novembre 2023) (Adnkronos) – "E' una veranel. "Non è un chemioterapico, ma un farmaco che si somministra per bocca e che funziona molto bene. E' quello che ad oggi, nel paziente che non ha risposto alla prima linea, dà i migliori risultati rispetto a qualsiasi altro agente terapeutico". Così Pier Luigi, professore di Ematologia dell'università degli Studi di Bologna, Istituto di ematologia 'L. e A. Seragnoli', sulle nuove indicazioni del farmaco ora disponibile anche per la leucemia linfatica cronica e il, intervenendo oggi a margineconferenza stampa organizzata da BeiGene. Fino ad oggi la prima linea ...