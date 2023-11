Tumori | esperti | Terapia cancro seno Brca in stadio precoce cambia pratica clinica

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di giovedì 30 novembre 2023) Roma, 30 nov. (Adnkronos Salute) - Si apre una nuova era nel trattamento delle forme ereditarie del tumore al, in particolare in presenza di mutazione dei geni. E' il commento degliall'approvazione del rimborso, da parte dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa), per il trattamento