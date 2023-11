TS – dove vederla in tv | in streaming e probabili formazioni

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 30 novembre 2023) 2023-11-30 10:16:19 Prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Tuttosport: FIRENZE – Reduce dal ko in campionato contro il Milan, il quarto nelle ultime cinque, la Fiorentina alle ore 21 ospita all’Artemio Franchi il Genk nel quinto turno della fase a gironi della Conference League. La formazione di Vincenzo Italiano al momento comanda il Gruppo F a quota otto, seguita dal Ferencvaros e dai belgi a -2. Per conquistare il pass per il turno successivo, dunque, i toscani hanno bisogno di una vittoria, altrimenti sarà poi decisiva la sfida del prossimo 14 dicembre in casa degli ungheresi. All’andata fu 2-2, con Ranieri, autore di una doppietta, grande protagonista. “Èuna partita fondamentale, decisiva, con una vittoria possiamo mettere un’ipoteca al passaggio del turno e siccome è importante dobbiamo affrontarla con il massimo della concentrazione – ha dichiarato l’allenatore della ...