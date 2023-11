Trovati in una casa 75 reperti dell’antica Roma | riconsegnati alla Soprintendenza

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 30 novembre 2023), 30 novembre 2023 – Presso la sede del Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, in via Anicia, i carabinieri della Stazione diVilla Bonelli hanno restituito75Speciale Archeologica Belle Arti e Paesaggio di. Si tratta di ritrovamenti, dall’età protostorica ad epocana e imperiale e provenienti da differenti contesti e diverse zone. Il sequestro deirisale al 2009, quando i carabinieri della Stazione diVilla Bonelli li trovarono in un’abitazione che il proprietario aveva ereditato dai familiari che nel tempo li avevano raccolti. A seguito di verifiche, il Tribunale dine ha disposto il ...