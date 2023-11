Tredici lavoratori ‘in nero’ | multa di 60mila euro a imprenditore

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 30 novembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoirregolari sono stati scoperti dai carabinieri in una ditta di Grumo Nevano, in provincia di Napoli. I carabinieri della locale stazione, insieme ai militari del nucleo ispettorato del lavoro di Napoli, hanno setacciato diverse attività commerciali. Durante le operazioni sanzionato per quasiunoriginario del Bangladesh, sospesa l’intera attività imprenditoriale. I carabinieri, infatti, hanno trovato nell’azienda di via Cesare Battisti 45 – ditta che si occupa della produzione di commercio all’ingrosso di abbigliamento e accessori – ben 13extracomunitari risultati irregolari. Tra gli illeciti e le irregolarità accertate la mancata sicurezza sui luoghi di lavoro e ambienti di lavoro non ...