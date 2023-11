Tredicesima 2023 | il 91% andrà in pagamenti e bollette | l’indagine

Leggi su italiasera

(Di giovedì 30 novembre 2023) (Adnkronos) – La gioia delladurerà poco. Lo ‘stipendio in più’ che come ogni anno sarà accreditato sui conti di 18,9 milioni di lavoratori dipendenti e 16,1 milioni di pensionati,infatti quasi per intero (91%) in. E’ quanto emerge da uno studio dell’Osservatorio Nazionale Federconsumatori. L’ammontare complessivo della gratifica natalizia si attesta quest’anno a circa 43,8 miliardi di euro. “Come ogni anno, però – sottolinea l’Onf – gran parte degli importi saranno erosi dalle numerose scadenze di dicembre, nonché dall’insostenibile aumento dei prezzi delle, delle rate di mutui e prestiti”. E “dei 43,8 miliardi del monte tredicesime solo il 9,6% rimarrà nelle tasche delle famiglie per regali, pranzi, cenoni ed eventuali ...