Trasporti | Anm – Eav | accordo per nuovi orari nelle festività

Trasporti a Napoli, Anm ed Eav prorogheranno gli orari dei mezzi pubblici a Natale e Capodanno

Il 29 novembre, presso la sede dell'Unione Industriali di Napoli si è tenuto un primo incontro tra i rappresentanti di, EAV e le OO. SS finalizzato all'organizzazione dei servizi di trasporto per i giorni 24, 25, 31 dicembre 2023 e 1 gennaio 2024. L'obiettivo è stato quello di prorogare i servizi di mobilità ...

Trasporti a Napoli, Anm ed Eav prorogheranno gli orari dei mezzi ... Il Denaro

Anm e Eav, prorogati i servizi per Natale e Capodanno ROMA on line

Trasporti pubblici e festività: accordo raggiunto per metà

Trasporti, via libera alla prima parte dell'accordo per il prolungamento degli orari il 25 dicembre e il 1° gennaio, restano in sospeso il 24 e il 31 dicembre. L’intesa, una base su cui lavorare in ...

Trasporti, prorogati i servizi per Natale e Capodanno a Napoli: accordo raggiunto

I servizi di trasporto urbano saranno prorogati a Napoli durante le festività natalizie grazie all’accordo raggiunto tra Anm, Eav e organizzazioni sindacali nel corso di un primo incontro.