Traffico Roma del 30-11-2023 ore 20 | 00

(Di giovedì 30 novembre 2023) LuceverdeBuonasera dalla redazione è stata riaperta alla Galleria della Nuova Circonvallazione interna tratto della tangenziale è rimasta chiusa in direzione di è San Giovanni a causa della ballamento della sede stradale permangono Tuttavia Cody a partire dalla galleria Giovanni XXIII sino alla Batteria Nomentana sul Raccordo Anulare ci sono difficoltà lungo la carreggiata interna a causa di un incidente che provoca incolonnamenti tra la cassa e lo svincolo Cassia bis Veientana sempre in interna ci sono ancora code perintenso tra le uscite Flaminia Salaria e successivamente tra la Nomentana mattina in carreggiata esterna zona sud code a tratti a partire dal video con laFiumicino Sino all’uscita Tuscolana al centro la polizia locale Ci segnano ancora un incidente sul lungotevere nei pressi ...