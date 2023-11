Traffico Roma del 30-11-2023 ore 18 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 30 novembre 2023) LuceverdeBuonasera dalla redazione sul Raccordo Anulare ci sono code a tratti in carreggiata interna tra le uscite cazzia Flaminia e Salaria e successivamente a partire dalla Bufalotta fino allo svincolo La Rustica ancora in internal code tra le uscite da Valentina e puntini e poi tra Pisana e Aurelia Per quanto riguarda la carreggiata esterna la situazione e vede code a tratti a partire dal bivio con lafino fino all’uscita Tuscolana resta chiusa per un avvallamento della sede stradale la Galleria della Nuova Circonvallazione interna in direzione di San Giovanni tutto ilproveniente dalla Cina e dalla Salaria deviato allo svincolo per La Batteria Nomentana inevitabili quindi le ripercussioni al momento ci sono quote a partire dalla galleria Giovanni XXIII E naturalmente poi ci sono anche sulle strade adiacenti alla ...