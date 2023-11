Traffico Roma del 30-11-2023 ore 17 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 30 novembre 2023)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilitàsul Raccordo Anulare c’è coda tratto in carreggiata interna tra le uscite Cassia Flaminia Salaria e successivamente a partire dalla Nomentana sino alla Tiburtina in quest’ultimo caso si tratta di un incidente in carreggiata esterna zona sud a tratti dal bivio con laFiumicino Sino all’uscita Tuscolana chiusa per una ballamento della sede stradale la Galleria della Nuova Circonvallazione interna in direzione di San Giovanni tutto ilproveniente dalla Farnesina e dalla Salaria deviato allo svincolo per La Batteria Nomentana inevitabili le ripercussioni al momento ci sono code a partire da Corso Francia a centro ricordiamo che in Piazza Venezia è cambiata parzialmente la viabilità che sono stati installati ...