Traffico Roma del 30-11-2023 ore 13 | 30

(Di giovedì 30 novembre 2023) Luceverdevai trovati dalla redazione via Prenestina la polizia locale Ci segnala un incidente correttamente all’altezza di via di Portonaccio via di Fioranello strada chiusa tra via della via Ardeatina Per consentire la rimozione di veicoli incidentati la riapertura è prevista nel pomeriggio altra segnalazione da parte della polizia locale strada riaperta in viale Giulio Agricola dopo la prima dell’incidente avvenuto in prossimità di via Quintilio Varo su Grande Raccordo Anularein coda lungo la carreggiata interna tra uscita Casilina e Appia ricordiamo infine lo sciopero nazionale dei treni delle persone alle ferrovie dello stato e Trenord fino alle ore 17 dopo il gravissimo incidente avvenuto martedì sera tra un treno regionale ed un mezzo pesante in Calabria prima di mettersi in viaggio suggeriamo di contattare gli uffici preposti E ...