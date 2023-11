Traffico Roma del 30-11-2023 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 30 novembre 2023)infomobilità a cura di luce verde ACI Eurservizi per la mobilità in carreggiata esterna sul grande raccordo anulare dalla piena Tuscolana chiusura temporanea per un incidente di viale Giulio Agricola all’altezza di via Quintilio Varo in direzione Tuscolana possibili difficoltà di circolazione in piazzale di Porta Pia per una manifestazione fino alle 14 nei pressi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti altra manifestazione in centro in piazza dei Santi Apostoli e in piazza Oderico da Pordenone alla Garbatella nei pressi della sede della regione Lazio fino alle 14 fino alle 15 di dicembre si viaggia su carreggiata ridotta per lavori su via Gregorio VII sul Piazzale Gregorio VII e su via di Porta Cavalleggeri Per quanto riguarda i trasporti e Oggi sciopero nazionale del personale del trasporto ferroviario di Ferrovie italiane ...