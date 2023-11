Traffico Roma del 30-11-2023 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 30 novembre 2023)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità ben trovati dalla redazioneil momento particolare sulle consolari e sulla principale rete viaria della città con a tratti sulla tangenziale est tra via Tiburtina e la galleria Giovanni XXIII in direzione Stadio Olimpicointenso con cui anche sul tratto Urbano della A24 tra il raccordo è il bivio con la tangenziale est versoDiamoci nei cantieri lavori notturni nella galleria Umberto Primo fino alla notte del 21 dicembre dalle ore 22 alle 5:30 sarà chiusa alcon deviazioni anche per la linea bus 71 Per concludere fino al 10 dicembre sempre per lavori di manutenzione la galleria Giovanni XXIII resterà chiusa di notte tra le 22 e le 6 in direzione Pineta Sacchetti da venerdì è tutto ...