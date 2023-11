Traballa la tregua | attentato a Gerusalemme Hamas rivendica

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 30 novembre 2023). Poco prima delle 8 due fratelli residenti nella zona Est, affiliati ade in passato già detenuti, hanno aperto il fuoco sulle persone che aspettavano ad una fermata dell’autobus. Hanno ucciso quelli più lenti nel fuggire: un vecchio rabbino, una donna anziana e una giovane donna. Due soldati e un civile armato li hanno fermati per sempre prima che potessero fuggire. A rischio laÈ la dimostrazione che laè molto, molto fragile. E non è detto che venga estesa come invece spera il segretario di Stato Usa, Blinken. Non solo stamattina le Brigate Al-Qassam hanno invitato i miliziani a tenersi pronti per “riprendere la battaglia”. Ma l’dirischia di far saltare tutto il tavolo di trattative. Certo, il Qatar ...