Torvaianica senza corrente elettrica venerdì 1 dicembre

(Di giovedì 30 novembre 2023) Pomezia, 30 novembre 2023 – A causa di interventi tecnici da parte di E-Distribuzione a Pomezia, si comunica che nella giornata di1°2023 ci sarà un’interruzione dell’energiadalle ore 8:30 alle ore 16:00 nelle seguenti strade: viale Italia (in corrispondenza dei civici 55, 65, 75, 75a, 75b, 85b, 85c, 85d); via Sebastopoli (in corrispondenza dei civici 27a, 27b, 16b); via Colonia (in corrispondenza dei civici 41, 41b, 41c, 41d); via Olanda (in corrispondenza dei civici da 83d, 87b, 87c, 56b) e via Lucerna (in corrispondenza dei civici 2a, 2b). L’interruzione di energiainteressa i soli clienti alimentati in bassa tensione. Durante i lavori l’erogazione dell’energiapotrebbe essere momentaneamente riattivata, pertanto si invitano i cittadini a non ...