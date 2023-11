Torna la ‘Pazza Inter’ | Arnautovic | Frattesi e Sanchez rispondono al tris di Joao Mario

Leggi su serieanews

(Di giovedì 30 novembre 2023) Match a due facce al Da Luz e l’Inter sfiora l’impresa in Portogallo. Il Napoli lotta, ma cede nel finale contro uno straordinario Bellingham. Sono andati in scena questa sera gli ultimi match validi per la quinta giornata di Champions League. Dopo un inizio horror grande reazione dell’Inter che pareggia al Da Luz ed anzi Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.