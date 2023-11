Torna in campo la Catillo Cestistica Benevento | domenica sfida col Trani

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 30 novembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiOsservato il turno di riposo forzato, in seguito alla rinuncia al match da parte della Virtusnella scorsa giornata, la banda Calandrelli si prepara ad affrontare il prossimo impegno nel campionato di B Femminile. Sabato laaffronterà la Juve, squadra sesta in solitaria con due punti conquistati, reduce dalla sconfitta arrivata suldella capolistabasso con il punteggio di 67-46. La prossima avversaria dellaè una squadra ben organizzata, che vede nella giocatrice argentina Joana Macello, la quale sta viaggiando a 14 punti di media, il proprio punto cardine insieme alla guardia Uniti. Il prossimo turno, dunque, si prospetta tutt’altro che facile per la, che attualmente si trova alla quarta ...