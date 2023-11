Torino | incidente stradale per Vojvoda | distrutta l’auto del calciatore

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 30 novembre 2023) Mergimdel, è stato vittima di un. Il difensore albanese naturalizzato kosovaro non ha riportato conseguenze fisiche ed è andato regolarmente al campo di allenamento per preparare la partita di lunedì contro l’Atalanta. L’si è verificato nel capoluogo piemontese in corso Galileo Ferraris, davanti all’ospedale Koelliker. Secondo le prime ricostruzioni ilera a bordo della sua Mercedes Classe C Am grigia che si è scontrata contro una Jeep Renegade di colore rosso. Sul posto è intervenuta la Polizia municipale.delgranata è rimasta. Mondo Graveper Mario Balotelli: ...