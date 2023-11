Torino | Gemello | «Ci tenevo a dimostrare quanto valevo | mi spiace moltissimo»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 30 novembre 2023) Le parole di Luca, portiere del, ai compagni di squadra per scusarsi dopo la sconfitta con il Bologna Luca, come riportato da Tuttosport, ha parlato allo spogliatoio dele ai suoi compagni per scusarsi dopo la sconfitta con il Bologna, viziata dal suo errore in uscita su Fabbian. Di seguito le sue parole. «Mi. Erano passati quasi due anni dal mio esordio in A. Cidoppiamente ache valgo, che merito. Finalmente tornavo a giocare, avevo di nuovo un’occasione, così mi è venuto quasi da strafare: per questo sono uscito. Ero carico, stavo anche giocando bene con i piedi. E così mi sono voluto prendere un rischio».