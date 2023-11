Torino 2023 | a Laura Morante il Premio speciale Fondazione CRT

Il 24° Sottodiciotto Film Festival & Campus si svolgerà a Torino dal 14 al 18 dicembre 2023 . Come di consueto, anche nell’edizione 2023 della ... (laprimapagina)

assegnato oggi al 41 TFF il Premio Virna Lisi a Greta Scarano , principalmente nota per aver interpretato Ilary Blasi nella serie su Totti. Greta ... (movieplayer)

Le Pagelle , i voti , il tabellino , le ammonizioni e i gol di Bologna-Torino , match valevole per la tredicesima giornata del campionato di Serie A ... (sportface)

Il video dei gol e degli Highlights di Bologna-Torino , match valevole per la tredicesima giornata del campionato di Serie A 2023 / 2024 . Allo stadio ... (sportface)

Bologna-Torino (lunedì 27 novembre 2023 ore 20 : 45) : formazioni ufficiali - quote - pronostici

La striscia di imbattibilità del Bologna si è interrotta nel 2-1 sul campo della Fiorentina, seconda sconfitta in campionato per una squadra che non ... (infobetting)