Titolari riposati e imbattibilità europea: così l'Inter verso il Napoli

L'Inter pareggia in rimonta 3 - 3 contro il Benfica a Lisbona, sfiorando addirittura il successo nel finale. Il punto dal da Luz con il nostro Andrea ...

La rimonta d'oro dell'Inter e il bel Napoli di Madrid: che sfida domenica La Gazzetta dello Sport

Juve Stabia, Pagliuca tiene a riposo i titolari nella sconfitta contro l ... BeneventoNews24.it

Giornale di Sicilia: "Palermo, rientra l’allarme Lucioni"

"Palermo, rientra l’allarme Lucioni", titola il Giornale di Sicilia ... potrebbe partire nell’undici iniziale e far rifiatare il ceco, praticamente mai a riposo da agosto a ora. A sinistra, invece, è ...

Addio Roma, la firma non arriva: messaggio UFFICIALE per Pinto

Per farlo si affiderà a tanti dei suoi titolari, ma alcuni rimarranno in panchina in modo da poter riposare in vista della partita di domenica. Uno di questi dovrebbe essere Leonardo Spinazzola, che ...