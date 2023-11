“Ti sfiguro con l’acido” | a Ercolano 36enne pretende a suon di minacce che la ex torni con lui | arrestato per stalking

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 30 novembre 2023)e una violenza crescente, quotidiana, invasiva e persistente, quella che unpregiudicato di Portici ha continuato a riversare sulla sua ex fidanzata 34enne a, in provincia di Napoli. Una persecuzione agita conrivolte in più occasione contro la donna. L’ultima: «Ticon». Ma anche direttamente condi morte, perpetrate a corredo di un pedinamenti e incursioni notturne in una delle quali l’uomo avrebbe tra l’altro distrutto l’auto della vittima delle sue intimidazioni. Oggi il, a seguito delle azioni e degli avvertimenti sferrati a più riprese, è statoper. Come riporta tra gli altri il sito del Tgcom24 dando la notizia, allora, «secondo ...