Thuram entra e stravolge Benfica-Inter col minimo sforzo

Leggi su inter-news

(Di giovedì 30 novembre 2023) Marcussubnel secondo tempo die cambia volto alla gara. E non solo per il rigore del 3-3, che si guadagna pochi minuti dopo l’ingresso. ASSO NELLA MANICA – Per la prima volta in stagione, né Lautaro Martinez né Marcuspartono titolari, Insi accomodano in panchina per accumulare riposo nelle gambe. Pronti a subre nel secondo tempo in caso di necessità, come si è poi verificato. E non è un caso che il numero 9 francese entri in campo prima del capitano. Simone Inzaghi fareal posto di Marko Arnautovic al 68?, sul risultato di 2-3. E Tikus risulta decisivo, dando un volto completamente diverso agli ultimi venti minuti di gara. CAMBIO DEGLI SPAZI – ...