Thunderbolts | Wyatt Russell anticipa | Sarà un film diverso dagli altri dei Marvel Studios

(Di giovedì 30 novembre 2023) L'attore tornerà a interpretare il personaggio di US Agent, che aveva esordito nella miniserie The Falcon and the Winter Soldier. Wyatt Russell, ovvero l'interprete di US Agent del Marvel Cinematic Universe. Nel corso di un panel condotto da Josh Horowitz di MTV, ha dichiarato che, sebbene non abbia ancora letto la sceneggiatura completa del progetto, la sua fiducia è alle stelle. "Conosco il regista Jake Schrier così bene e so quanto sia intelligente e quanto ci tenga a realizzare qualcosa di interessante e. E la storia che penso abbiano ideato è davvero interessante - conosco parti della storia e come si svolgerà, ma non posso parlarne", ha dichiarato ...

Thunderbolts Star Says It's Time For A "Good" Marvel Movie

Wyatt Russell is hoping Marvel's Thunderbolts will be worth the wait. Marvel's Thunderbolts have been billed as sort of the anti-Avengers. Commonly compared to DC Comics' Suicide Squad, it originally ...