Thohir su Nainggolan | «Renderà migliore il calcio indonesiano»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 30 novembre 2023) Le parole di Erik, ex presidente dell’Inter, sul trasferimento in Indonesia di Radja. I dettagli Erikha commentato ad un media locale il trasferimento in Indonesia di Radja. LE PAROLE – «Apprezzo la decisione di Radja. La sua presenza in Lega 1sicuramente questo campionato ancora. Come ho più volte sottolineato, dobbiamo rendere la Lega indonesiana il miglior campionato del sud-est asiatico, gestito in modo professionale, non devono esserci partite truccate e, cosa non meno importante, tutti gli spettatori e i tifosi devono tornare a casa sani e salvi».