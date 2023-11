The darkness | il film horror del 2016 è basato su una storia vera?

Leggi su nonsolo.tv

(Di giovedì 30 novembre 2023) “The” è undeldiretto da Greg McLean e scritto da McLean, Shayne Armstrong e S.P. Krause. Lasegue la famiglia Taylor e i loro amici, i Carter, durante una gita al Grand Canyon. Molti si domandano se sia unispirato ad una, per cui lo scopriremo qui di seguito insieme. The? Come prima cosa bisogna precisare che “The” non è ispirata alla serie di videogiochi omonima. Sebbene possa sembrare undegli anni ’50 del tutto fantasioso, c’è un piccolo particolare da non sottovalutare. Pare infatti che il co-sceneggiatore e regista Greg McLean abbia preso ispirazione ...