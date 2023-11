Test Abu Dhabi, Red Bull: Perez a lavoro con... Lambiase

Sergio Perez a lavoro con Gianpiero Lambiase , ingegnere di pista di Max Verstappen. No, non è un errore: è quanto successo neidiDhabi, in cui l'ingegnere anglo - italiano è stato chiamato ad essere responsabile dei. Perez sul suo 2023: "Forte in gara, non in qualifica" Insieme nel 2014 I due avevano ...

F1 | La Ferrari completa 258 giri nei test di Abu Dhabi F1grandprix.it

F1, i test di Abu Dhabi chiudono il 2023: Ocon svetta, incidente per Russell La Gazzetta dello Sport

Will give it as much of a crack as we can playing our way, says Ollie on England’s Test series

England’s right-handed batter Ollie Pope has stated that his team will continue to play in their aggressive and high-attacking brand of cricket, dubbed as the Bazball, in next year’s ...

Magazine: F1 Abu Dhabi GP analysis, BTCC season review

As Alex Kalinauckas shows in this issue, what’s interesting is that the Dutchman does care about such things – and it even impacted Red Bull’s strategy in the Abu Dhabi Grand Prix ... decides who will ...