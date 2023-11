Terribile incidente | tra le vittime anche madre e figlio Il testimone | “Ho visto dentro l’auto…”

(Di giovedì 30 novembre 2023)stradale avvenuto nel primo pomeriggio di ieri, mercoledì 29 novembre, sulla strada Nuova Estense, che collega i comuni dell’Appennino modenese con il capoluogo. Lesono Paolo Preci, 59 anni, residente a Lama Mocogno, laMaria Goldoni, 83 anni residente a Modena e un amico 73 enne dei due, Umberto Sala,lui del capoluogo, storico volontario della Croce Blu, viveva in via Berengario. Un bilancio pesantissimo quello dell’ennesima tragedia sulle strade, avvenuto nel comune di Serramazzoni, in provincia di Modena. Come detto, tre persone hanno perso la vita dopo lo schianto dell’auto sulla quale viaggiavano con un mezzo pesante. La tragedia è avvenuta intorno alle 14,15. La Dacia Duster, sulla quale viaggiavano le tre, stava percorrendo ...

Si chiamava Guia Moretti e aveva solamente 17 anni la ragazza morta in un incidente stradale in Spagna . La giovane era di Desenzano dal Garda, in ... (thesocialpost)

Addio Guia - chi è la studentessa di 17 anni morta in Spagna per un terribile incidente

Serata da incubo per Mario Balotelli , vittima di un bruttissimo incidente stradale. Tutto è successo il 23 novembre, quando si trovava a bordo della ... (caffeinamagazine)

“Terribile incidente”. Paura per Mario Balotelli - lo schianto violentissimo : come sta. Il video

Non si spegne l'ondata di cordoglio per Giovanna Brancati , la ragazza di 21 anni di Ravagnese (Reggio Calabria) morta sull'autostrada A1 in un ... (today)

Giovanna Brancati morta in un terribile incidente : tornava dal concorso per carabinieri

Grave incidente ferroviario questa sera, martedì 28 novembre, in contrada Thurio, periferia a nord di Corigliano Rossano, un comune italiano di 73 ... (caffeinamagazine)

Eccellenze Meridionali Aurora Ramazzotti coinvolta in un incidente di casa terribile : "È successa una cosa atroce" | Scopri cosa è successo Sei mai ... (eccellenzemeridionali)

Aurora Ramazzotti coinvolta in un incidente di casa terribile : "È successa una cosa atroce" | Scopri cosa è successo

Il dramma di Alda, uccisa dal muletto guidato dal nipote BresciaToday

Corigliano Rossano (CS): terribile incidente tra un treno ed un camion, ci sono Vittime; il Video iLMeteo.it

Così, impaziente di far inchiodare il proprio aggressore, il primario si è affrettata a fornire ai gendarmi la propria testimonianza in merito a quel terribile incidente in cui ha rischiato di morire.

Malore nel sonno, Luca Gatto muore a 48 anni. Il collega Giuseppe Muscarella non regge al dolore: stroncato da un infarto a 58 anni

OSIMO - Doppio dramma alla Somacis, azienda di circuiti stampati di Cerretano che ieri è rimasta chiusa per lutto. In un paio d’ore se ne sono andati due operai per un malore ...