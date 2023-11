Terremoto nei Verdi | Evi dà la dimissioni e punta dito contro Bonelli

Leggi su notizie

(Di giovedì 30 novembre 2023)nei, Eleonora Evi decide di farsi da parte e di rassegnare letoAngeloSe non si tratta di un vero e proprio “politico” allora poco ci manca. Fatto sta che, però, le ultime notizie che arrivano direttamente da Europa Verde parlano fin troppo chiaro. Eleonora Evi ha deciso di salutare tutti e di rassegnare le. Senza, però, lanciare qualche polemica. In particolar modoAngelo, ma di questo ne parleremo poco più avanti. La nativa di Milano, nel momento dell’addio, ha dichiarato che non ha alcuna intenzione di fare la “marionetta del pinkwashing“. Eleonora Evi si dimette dai(Ansa Foto) ...