Terna | via alla nuova linea elettrica interrata Napoli centro-Doganella Addio a 10 km elettrodotti aerei

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 30 novembre 2023) È in servizio ladiche collega la Cabina Primaria “” con la Cabina Primaria “”, nella città di. Il nuovo elettrodotto, che sostituisce il vecchio collegamento ormai vetusto, si sviluppa per circa 4,5 km completamente interrati ed è costituito da un cavo rivestito in XLPE, una tecnologia più efficiente, sicura e affidabile rispetto al cavo in olio fluido. L’intervento di, la Società guidata da Giuseppina Di Foggia che gestisce la retedi trasmissione nazionale, rientra nel piano, attualmente in corso, di riassetto della rete dell’area metropolitana di, che renderà più efficiente e sostenibile il servizio di trasmissione ...