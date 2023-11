Teresa Mannino a Sanremo 10 anni dopo la polemica col Vaticano per il bacio a Paola Cortellesi

Leggi su biccy

(Di giovedì 30 novembre 2023)il prossimo febbraio sarà una delle co-conduttrici che affiancherà Amadeus nel corso del suo quinto Festival di. Un evento che accadrà a diecidi distanza da un altro fatto che ha caratterizzato il suo curriculum personale: lacon il. Era il 2014, infatti, quando ilsi allarmòche TgCom aveva fatto trapelare 24 ore prima della messa in onda le foto di unsaffico chesi erano scambiate sul palco di Zelig. A raccontare l’aneddoto è stato il portale Gay.it in un articolo del 2014. “Nella puntata di Zelig che andrà in onda domani potremmo ...