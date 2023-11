Tegola Avellino | Sgarbi si opera | il report alla ripresa

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 30 novembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoDopo l’infortunio patito contro il Giugliano, Lorenzosi èto. L’attaccante si è sottoposto ad intervento chirurgico per riduzione di frattura del quinto metacarpo. Avvierà il programma di riabilitazione e, di conseguenza, verranno valutati i tempi di recupero. Raffaele Russo sta proseguendo il programma riabilitativo in seguito ad una lesione muscolare al terzo distale del capo lungo del bicipite femorale sinistro. Rientrati parzialmente in gruppo i calciatori Salvatore Pezzella eFabio Tito. La squadra questa mattina ha ripreso gli allenamenti presso lo stadio Partenio – Lombardi in vista del prossimo impegno di campionato che vedrà i biancoverdi impegnati contro la Turris. L'articolo proviene da Anteprima24.it.