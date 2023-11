Tedua svela le date de Il Paradiso Tour 2024 | i biglietti

Leggi su spettacolo.eu

(Di giovedì 30 novembre 2023)farà tappa nei principali festival estivi con il suo Il, ie leDopo l’annuncio della sua presenza come headliner di una delle serate dell’I-Days Milano,altreper l’estate. Dopo il sold out delnei palasport attualmente in corso, il rapper sarà di scena al Lucca Summer Festival, al Collisioni Festival per la Giornata Giovani della kermesse, con il suo Il, rispettivamente il 3 e il 7 luglio e in molte altre piazze. I. In scaletta il disco rivelazione dell’anno e altre sorprese Dopo Il– Atto Finale e il silenzio di quasi cinque anni dal suo ultimo disco, con ...