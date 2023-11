Tech by her | alla Stazione Marittima di Salerno confronto sul digital gap delle donne nel Mezzogiorno

(Di giovedì 30 novembre 2023) Secondo una media globale serviranno ancora 132 anni per raggiungere la parità di genere, e l’ambito STEM è tra quelli che pongono maggiori sfide. Leggermente più confortanti i dati forniti dall’Osservatorio sull’imprenditorialità femminile di Unioncamere (settembre 2022): l’innovazione al femminile in Italia è in crescita del 40% rispetto allo stesso periodo del 2019. 2000 le startup innovative guidate da, mentre il totale di imprese femminili nel Paese ammonta invece a 1 milione 342 mila che corrisponde al 22,18% dell’imprenditoria italiana. Da qui la chiamata all’azione diby Her, progetto ambizioso di Huawei – azienda leader globale per la fornitura di soluzioni di Information and Communicationnology (ICT) – che, realizzato con il patrocinio di Regione Campania e Comune di ...

Art Activists Wage Peace Not War

...Women triggered by the death of a 22 - year - old university student who was murdered by...NYC has helped organize demonstrations since October 7 with a $20.4 million dollars contribution from...

Tech by her: alla Stazione Marittima di Salerno confronto sul digital ... Il Denaro

Tech by Her: affrontare il Gender Gap Digitale nel Mezzogiorno. Incontro alla Stazione Marittima di Salerno Cilento Notizie

First ‘tech women’ complete new app developer course in Apple, RMIT partnership

Apple is leading a push to attract more women into app development, and has partnered with RMIT University with a new course.

GenCell: Representing Israel’s hydrogen green energy at COP28

The ingenuity of GenCell has to do with the way it transformed what was once an expensive technology developed for the space program into something something affordable and usable.