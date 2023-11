Tassi e debito | Bankitalia tifa per la svolta della Bce

Leggi su formiche

(Di giovedì 30 novembre 2023) C’è una buona notizia per Giorgia Meloni e Giancarlo Giorgetti. Se la curva dell’inflazione dovesse continuare a scendere, come in effetti sta accadendo, la politica monetariaBanca centrale europea potrebbe tornare ad ammorbidirsi, con ovvi benefici sulitaliano. Fabio Panetta, dallo scorso primo novembre governatore di, ha tenuto la sua prima uscita pubblica e lo ha fatto dal palcoFiera di Roma, in occasione di un convegno per celebrare i 60 anni di Iccrea, uno dei maggiori bancari cooperativi del Paese. Per questo il suo intervento, durato una mezzoretta abbondante, ha abbracciato le due questioni del momento: crescita e inflazione. Due premesse. Primo, nel 2022 lo Stato italiano ha speso per interessi suloltre 83 miliardi e quasi certamente il conto del 2023 ...