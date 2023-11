Tarquinia | il teatro è a misura di bambino

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 30 novembre 2023), 30 novembre 2023 – Sono cinque gli appuntamenti teatrali pomeridiani dedicati ai più piccoli per la stagione invernale 2023/2024 alComunale Rossella Falk. Si parte il 9 dicembre con il primo pomeriggio teatrale a completare il già ricco palinsesto di eventi che costelleranno il Natale di. Con gli Eccentrici Dadarò “Babbo Natale e la notte dei regali” di Michela Cromi e Simone Lombardelli, verrà messa in scena una commedia ambientata la viglia di Natale e liberamente ispirata a “Quella volta che Babbo Natale non si svegliò in tempo” di Matthaeus Muller. Il 13 gennaio sarà la volta deldelle Apparizioni con “Il tenace soldatino di piombo”, un film da palcoscenico di Valerio Malorni e Fabrizio Pallara. Una reinterpretazione della celeberrima fiaba di Hans Christian Andersen che rivede ...