Taekwondo | tre azzurri al via del Grand Prix Final a Manchester

Leggi su oasport

(Di giovedì 30 novembre 2023) Ultimo appuntamento della stagione per ilin attesa del 2024 che sarà sicuramente molto impegnativo, con la gara più importante del quadriennio, quella delle Olimpiadi di Parigi. Nel week-end in terra britannica in scena allaRegional Arena la World, con in palio punti importantissimi per il ranking a Cinque Cerchi. Saranno tre gliimpegnati: il campione olimpico Vito Dell’Aquila (-58 kg), il campione del mondo Simone Alessio (-80 kg) ed il vincitore dei Giochi europei Dennis Baretta (-68 kg). Tutti e tre glisaranno in scena sabato 2 dicembre. Foto: Lapresse