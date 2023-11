Taekwondo | Grand Prix Final Manchester 2023 | Dell’Aquila | Baretta | Alessio e Bossolo al via

Leggi su sportface

(Di giovedì 30 novembre 2023) Tutto davvero pronto o quasi per il via al World. Dal 2 al 3 dicembre la competizione vedrà in gara i migliori atleti al mondo e offrirà, non solo medaglie d’oro, ma anche punti cruciali per la qualificazione alle Olimpiadi e Paralimpiadi di Parigi 2024. Sono attesi 128 atleti provenienti da 38 paesi diversi e allaRegional Arena gli atleti si confronteranno in otto categorie di peso olimpico, con 192 ufficiali a garantire elevati standard di arbitraggio. Quattro gli azzurri al via: Vito(-58 kg), Dennis(-68 kg), Simone(-80 kg) e Antonino(-63 kg K44). Il 1 dicembre vedrà in azionenel ...