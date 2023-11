Svidercoschi | «Equidistanze infruttuose del Vaticano in politica estera»

Leggi su panorama

(Di giovedì 30 novembre 2023) Gian Francoanalizza il profilo internazionale dellavaticana, da cui saltano agli occhi i tratti caratteristici di un agire definito -senza mezzi termini- “controcorrente”, ma, anche per questo, “controverso” e, addirittura, volutamente “provocatorio”, ma, anche per questo, “divisivo”. Come le relazioni internazionali di Bergoglio così apertamente equidistanti da Kiev e Mosca e ora da Israele e Hamas. Dottor, dall’Ucraina al Medio Oriente è tempo di bilanci per la strategia dell’equidistanza di papa Francesco. «Il Papa latinoamericano ha ribaltato la “” della Santa Sede: legge la storia non più dai palazzi vaticani, ma dalle periferie, dal sud del mondo, dalla condizione dei paesi più poveri. Distacco dall’Occidente, in particolare dagli Usa, e, specie ...