Svelata la malattia che affligge Papa Francesco

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 30 novembre 2023) : si tratta di una bronchite acute e infettiva “Ilè in via di guarigione, solo che non voleva esporsi a rischi, questo secondo l’indicazione data dai medici”, a dirlo è il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato vaticano.da giorni è affetto da una infiammazione ai polmoni, motivo per cui è stato annullato il viaggio a Dubai dove avrebbe preso parte alla Cop28 sul clima. “Credo che abbia fatto questa scelta per evitare un peggioramento e possa recuperare al più presto”, ha spiegato sempre Parolin. Poi è stato lo stessoa raccontare il suo stato di salute. Lo ha fatto questa mattina ad un gruppo di studiosi che partecipavano ad un seminario sull’etica in ambito sanitario. Ha detto il Pontefice scherzando: “Sono ancora vivo”, aggiungendo poi di essere affetto da ...